Über 20 Millionen: Lyon kauft Mangala

Leihspieler Orel Mangala bleibt bei Olympique Lyon. Die Franzosen haben die mit Nottingham Forest vereinbarte Kaufoption gezogen und Mangala mit einem Vertrag bis 2028 ausgestattet. 23,4 Millionen Euro fließen laut Angaben von OL nach England, zudem erhalten die Tricky Trees eine zehnprozentige Weiterverkaufsbeteiligung für einen zukünftigen Transfer.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mangala war im Winter per Leihe nach Lyon gewechselt, bestritt zwölf Partien für den Ligue 1-Klub. Am gestrigen Montag schied der ehemalige Stuttgart- und HSV-Profi mit Belgien bei der EM aus. Im Achtelfinale zogen Mangala und Co. gegen Frankreich (0:1) den Kürzeren.