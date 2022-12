Kroatien chancenlos: Magier Messi führt Argentinien ins Finale

Das Spiel begann wie viele K.o.-Spiele einer Endrunde: Sehr taktisch. Zunächst hatte Kroatien mehr Ballbesitz, nach rund 20 Minuten übernahmen dann die Albiceleste die Kontrolle. 25 Minuten brauchte es bis zum ersten Abschluss. Fernández prüfte Kroatiens Nummer eins Livakovic mit einem tückischen, aber nicht allzu gefährlichen Aufsetzer.

Nach einer guten halben Stunde nahm die Partie plötzlich richtig Fahrt auf: Julian Álvarez tauchte klasse freigespielt vor Livakovic auf. Der Argentinier hob das Leder am Keeper vorbei, beide prallten zusammen. Der Ball fand seinen Weg ins Tor nicht, dafür zeigte Schiedsrichter Daniele Orsato auf den Elfmeterpunkt. Superstar Lionel Messi nahm sich der Sache und an verwandelte traumhaft sicher rechts oben (34.).

Álvarez‘ Flippertor

Die Südamerikaner waren endgültig erwacht und legten wenige Minuten später nach. Nach einer kroatischen Ecke spitzelte Messi den Ball zu Álvarez, der das Spielgerät mit einer Energieleistung zum kroatischen Tor trieb, Flipper mit der kroatischen Abwehr spielte und glücklich versenkte (39.). Kroatien stand komplett unter Schock, Argentinien hatte richtig Blut geleckt. Nach mehreren brenzligen Situationen retteten sich die Mannen von Trainer Zlatko Dalic aber in die Pause. Mit dem 0:2 waren sie noch gut bedient.

Kroatien stand nun unter Zugzwang und kam durchaus engagiert aus der Halbzeit. Die Argentinier blieben allerdings mit schnellen Gegenstößen gefährlich. In der 56. Minute war es der überragende Messi, der nach einem genialen Doppelpass Livakovic aus kurzer Ecke prüfte. Kroatien fehlte der klare Abschluss, zumindest aber sorgte mal ein Halbfeld-Freistoß für Unsicherheit bei Argentiniens Schlussmann Martínez (62.).

Messis Weltklasse-Solo

Die Entscheidung fiel schließlich in der 68. Spielminute. Messi marschierte in unwiderstehlicher Manier an Gvardiol und Co. vorbei, drang in den Strafraum ein, drehte sich um die eigene Achse und spielte den Ball mustergültig zu Vollstrecker Álvarez weiter. Eine absolute Weltklasse-Aktion des 35-Jährigen, der in einen Jungbrunnen gefallen scheint.

Das Spiel war danach gelaufen, Argentinien ließ in den letzten 20 Minuten nichts mehr anbrennen. Angeführt von Magier Messi und dem ebenfalls starken Nebenmann Álvarez zieht der amtierende Copa América-Sieger mit einem überzeugenden 3:0 als erste Mannschaft ins Finale am kommenden Sonntag (16 Uhr) ein. Kürt sich La Pulga dann zum Weltmeister, wäre das die Krönung einer grandiosen Karriere.