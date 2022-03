Hinweis auf Twitter: Bayern bei Porro chancenlos?

Der FC Bayern hat offenbar doch keine so guten Chancen auf eine Verpflichtung von Pedro Porro. Wie die portugiesische Zeitung ‚Record‘ berichtet, will der 22-jährige Rechtsverteidiger sich zunächst bei Sporting Lissabon weiterentwickeln, ehe er den Sprung zu einem europäischen Topteam wagt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Den entsprechenden Artikel teilte Porro selbst auf Twitter und bestätigte somit mehr oder weniger dessen Inhalt. Dazu gehört auch, dass Sporting die Kaufoption über 8,5 Millionen Euro für Porro ziehen wird. Seit 2020 ist der Spanier von Manchester City ausgeliehen, steigerte seither seinen Marktwert immens und debütierte zudem schon für die A-Nationalmannschaft.

Angebot an Mazraoui

Die Bayern waren zuletzt von ‚A Bola‘ mit Porro in Verbindung gebracht worden. Die ‚Marca‘ sah die Münchner daraufhin sogar schnell in der Favoritenrolle auf eine Verpflichtung. Nun sieht es aber so aus, als müsste der FCB sich anderen Zielen für rechts hinten widmen. Dem ablösefreien Noussair Mazraoui (24, Ajax Amsterdam) liegt etwa ein Angebot aus München vor.