Milan-Talent Nsiala in die Bundesliga?

Abwehr-Talent Clinton Nsiala hat unter anderem in Deutschland auf sich aufmerksam gemacht. Nach FT-Informationen zeigen Klubs aus der Bundesliga Interesse am 19-jährigen Innenverteidiger in Diensten des AC Mailand. Dasselbe gilt allerdings auch für Vereine aus der ersten und zweiten französischen Liga, der Schweiz, Belgien und Italien.

Mit guten Leistungen für Milans U19-Mannschaft hat sich Nsiala einen großen Markt geschaffen. Im Nachwuchs der Rossoneri zählt der Franzose zu den unumstrittenen Leistungsträgern und kam bereits 13 Mal in der laufenden Saison zum Einsatz. Gespräche über einen Profi-Vertag hat er mit seinem Arbeitgeber auch schon geführt.