Isco verabschiedet sich von Real

Isco beendet das Kapitel Real Madrid mit einem öffentlichen Statement. Via Instagram schreibt der 30-Jährige, dessen Kontrakt Ende Juni ausläuft: „Abgesehen davon, dass ich mir Träume erfüllt habe, mehr Titel gewonnen habe, als ich mir je hätte vorstellen können, mit den besten Spielern zusammengespielt habe und unglaubliche Menschen kennengelernt habe: Ich habe die beste Zeit gehabt, die ich je hatte.“

2013 war der Mittelfeldspieler für 30 Millionen Euro vom FC Málaga nach Madrid gewechselt. Für die Königlichen absolvierte der 38-fache spanische Nationalspieler insgesamt 353 Pflichtspiele, war an 109 Treffern direkt beteiligt und gewann 19 Titel in neun Jahren. In den zurückliegenden Saisons schwanden Iscos Spielanteile jedoch kontinuierlich. Für den Edeltechniker geht es voraussichtlich bei Betis Sevilla weiter.