Barça-Abschied: Dest wechselt fest zur PSV

Die Wege von Sergiño Dest und dem FC Barcelona trennen sich endgültig. Der Außenverteidiger wechselt fest zu seinem bisherigen Leihklub PSV Eindhoven. Dort unterzeichnet er einen bis 2028 datierten Vertrag.

„Zunächst einmal glaubt die PSV an mich und ich werde hier sehr geschätzt. Ich habe den Verein so unglaublich herzlich kennengelernt, wie ich das noch nirgendwo zuvor erlebt habe. Das sind für jemanden in meiner Situation wichtige Aspekte und geben mir die Zuversicht, dass ich mich hier gut erholen kann“, so der filigrane Rechtsfuß, der mit einem Kreuzbandriss voraussichtlich noch die gesamte Hinrunde ausfallen wird.