Mainz-Juwel Weiper vor Leihe?

Der 1. FSV Mainz 05 möchte Nelson Weiper mehr Spielpraxis verschaffen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, kann man sich bei den 05ern vorstellen, den 19-Jährigen im Winter auf Leihbasis abzugeben. Konkrete Interessenten nennt das Blatt derweil noch nicht. Nichtsdestotrotz halten die Mainzer weiterhin große Stücke auf den jungen Stürmer.

Weiper ist eins der größten Stürmertalente in Deutschland, hatte aber bereits mit vielen Verletzungen zu kämpfen. So musste er unter anderem aufgrund von Meniskusproblemen wiederholt operiert werden. In der laufenden Saison kommt er bislang lediglich auf fünf Kurzeinsätze.