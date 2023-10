Williams-Verlängerung: Hintertür für Barça & Co?

Der von mehreren Topklubs umworbene Nico Williams könnte schon bald vom Markt sein. Wie die ‚Sport‘ in Spanien berichtet, steht der Flügelspieler von Athletic Bilbao kurz vor der Verlängerung seines zum kommenden Sommer auslaufenden Vertrags. Demnach hat man auch beim FC Barcelona vernommen, dass sich der der 21-jährige Spanier noch in diesem Jahr längerfristig zu Bilbao bekennen wird. Die Katalanen gehören neben Real Madrid zu den Schwergewichten, die Interesse an Williams bekundet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch bei Paris St. Germain und Borussia Dortmund war der zehnfache Nationalspieler ein Thema. Immerhin: Laut der ‚Sport‘ soll das neue Arbeitspapier von Williams eine Ausstiegsklausel im niedrigen Bereich beinhalten. Jon Uriarte, Präsident von Bilbao, sagte im September angesprochen auf das große Interesse: „Sowohl er als auch seine Familie sind in Bilbao und bei Athletic sehr glücklich. Wir arbeiten auf beiden Seiten daran, dass er noch viele Jahre bleibt.“ In der laufenden Saison steht Williams trotz einer Adduktorenverletzung bei vier Assists in fünf Ligaspielen.