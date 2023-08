Mündliche Zusage: Tella will nach Leverkusen

Bayer Leverkusen ist beim Versuch, Nathan Tella vom FC Southampton zu verpflichten, offenbar einen großen Schritt weitergekommen. Nach Informationen von ‚Sky‘ hat der Flügelstürmer den Verantwortlichen des Bundesligisten seine mündliche Zusage gegeben. Demnach sind die persönlichen Details zwischen Tella und Bayer geklärt.

Fehlt noch die Zustimmung der Saints. Hier laufen die Verhandlungen weiter. Leverkusen hat bereits ein erstes Angebot, das sich im Bereich von 16 bis 18 Millionen Euro plus Boni bewegen soll, abgegeben. Southampton gibt sich damit aber nicht zufrieden. Der Premier League-Absteiger will dem Bericht zufolge satte 25 bis 30 Millionen Euro für Tella kassieren.

Bis 2025 ist Tella noch an Southampton gebunden. Eigentlich ist der 24-Jährige fest für das Projekt Wiederaufstieg eingeplant. Mit einem attraktiven finanziellen Anreiz dürfte Bayer aber die Möglichkeit haben, den Engländer in die Bundesliga zu holen. Dann hätte man auch endlich einen Nachfolger für Moussa Diaby (24), der Bayer in Richtung Aston Villa verlassen hat, in den eigenen Reihen.