Offiziell: Englisches Transferfenster wird verschoben

Das Sommer-Transferfenster in England wird in diesem Sommer länger geöffnet sein als gewohnt. Wie die Premier League mitteilt, können statt, wie bislang üblich ab dem 1. Juli, schon ab dem 10. Juni neue Spieler registriert werden.

Auch die Schließung wird um einen Tag verschoben. War der 31. August ein Werktag, diente er in der Regel als letzter Tag des Transferfensters. In diesem Jahr fällt aber erst am Freitag, den 1. September (um 0 Uhr mitteleuropäischer Zeit) der Hammer.

Die Regelung wurde nach Angaben der Premier League „in Abstimmung mit den anderen europäischen Topligen“ getroffen. Was genau das für Bundesliga, La Liga und Co. bedeutet, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch offen.