60 Millionen: Arsenal holt Europameister Zubimendi

Der FC Arsenal hat in Martín Zubimendi (26) den ersten Neuzugang für die kommende Saison unter Vertrag genommen. Für den defensiven Mittelfeldspieler machen die Londoner Gebrauch von dessen 60 Millionen Euro hoher Ausstiegsklausel bei Real Sociedad San Sebastián.

Für den Klub aus seiner Heimatstadt war Zubimendi 14 Jahre lang aufgelaufen. Nach Mittelfeldspieler Mikel Merino (28) und Torwart David Raya (29) ist Zubimendi der dritte spanische Europameister und Landsmann, den Arsenal-Trainer Mikel Arteta in seinem Team begrüßen darf. Über die Länge des Kontrakts machen die Londoner keine Angabe.

Vorausgegangen war der Unterschrift bei den Gunners ein monatelanger Poker, in dem zeitweise auch Real Madrid und Bayern München mitmischten. Im vergangenen Sommer stand Zubimendi gar kurz vor dem Wechsel nach Liverpool, ehe er sich kurzerhand für eine weitere Saison im Baskenland entschied.

Mit Europa League-Teilnehmer Real Sociedad landete Zubimendi am Ende auf einem enttäuschenden elften Platz. Beim Vizemeister aus England darf der Rechtsfuß in der kommenden Spielzeit dann wieder in der Champions League ran.

„Wir sind sehr glücklich, diesen Transfer unter Dach und Fach gebracht zu haben. Martin war ein wichtiges Transferziel für uns und wir alle wissen, dass er mit seinen herausragenden Qualitäten perfekt in unseren Kader passt. Wir heißen Martin und seine Familie herzlich willkommen im Verein. Wir freuen uns darauf, dass er sich bei seinen neuen Teamkollegen einlebt, und sind schon sehr gespannt darauf, ihn im Trikot von Arsenal spielen zu sehen", lässt sich Arsenal-Sportdirektor Andrea Berta zitieren.