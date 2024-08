Medizincheck: Doué auf dem Weg nach Paris

Der Transfer von Desiré Doué zu Paris St. Germain wird zeitnah über die Bühne gehen. Wie ‚RMC‘ berichtet, haben PSG und Stade Rennes eine vollständige Übereinkunft über einen Transfer des 19-jährigen Offensivtalents erzielt. Laut ‚Le Parisien‘ wird Doué noch am heutigen Mittwochabend, spätestens aber am Donnerstagmorgen in der französischen Hauptstadt erwartet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dort wird er seinen Medizincheck absolvieren. Besteht er diesen, folgt die Unterschrift unter einen Fünfjahresvertrag. Berichten zufolge zahlt PSG rund 60 Millionen Euro für Doué. Auch der FC Bayern hatte intensiv um die Dienste des französischen Olympioniken gebuhlt, sich schlussendlich aber eine Absage eingefangen.