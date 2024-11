Watzke optimistisch bei Kehl-Verlängerung

Hans-Joachim Watzke ist zuversichtlich, was die Verlängerung von Sportdirektor Sebastian Kehl bei Borussia Dortmund betrifft. Gleichzeitig will sich der BVB-Geschäftsführer nicht großartig in die Verhandlungen zwischen Kehl und Sport-Geschäftsführer Lars Ricken einmischen, wie er bei ‚Sky‘ betont: „Er hat immer unsere Wertschätzung gespürt, ich habe auch das Gefühl, dass die Geschichte noch nicht zu Ende ist. Aber ich habe damals, wo ich dem Lars die Verantwortung übergeben habe, auch dem Lars gesagt: Das ist deine Entscheidung.“

Weiter sagt Watzke: „Ich weiß, dass die beiden miteinander reden. Jetzt liegt es an Sebastian und Lars, dafür auch einen Weg zu finden und das müsste eigentlich klappen. Wenn es nicht klappt, ist es schade, aber nichtsdestotrotz möchte ich mich da nicht einmischen. Da geht es nicht nur um Geld und um Laufzeiten oder Ähnliches. Da geht es auch um strategische Dinge, da geht es auch um Abgrenzungsthemen, da geht es auch darum, um Strukturen zu hinterfragen, zu erneuern, neu zu schaffen.“ Kehls aktueller Vertrag läuft zum Saisonende aus. Seit 2022 ist er als Sportdirektor beim BVB tätig.