United: Mata denkt an Winter-Wechsel

Juan Mata ist nicht glücklich mit seiner derzeitigen Rolle bei Manchester United. Laut den Manchester Evening News macht sich der 33-Jährige darum intensiv Gedanken um seine Zukunft im Old Trafford. Ein Abschied im Januar sei nicht mehr ausgeschlossen. Matas Kontrakt bei den Red Devils läuft zum Saisonende aus.

In der Premier League und in der Champions League kam der spanische Mittelfeldspieler in dieser Saison noch keine Minute zum Einsatz. Beim 0:1 gegen Aston Villa am Wochenende stand der Routinier erstmals gar nicht im Kader von Trainer Ole Gunnar Solskjaer.