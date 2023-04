PSG: Mbappé lockt Kolo Muani

Kylian Mbappé würde offenbar auch auf Vereinsebene gerne mit seinem französischen Nationalmannschaftskollegen Randal Kolo Muani zusammenspielen. Laut ‚Sport Bild‘ hat sich der Offensivstar von Paris St. Germain intern „vorgenommen […], Kolo Muani weiter zu verbessern – am liebsten nicht nur beim Nationalteam, sondern auch bei PSG.“

Die beiden 24-jährigen Franzosen spielen seit der Weltmeisterschaft in Katar zusammen in der Nationalmannschaft und agieren zumeist gemeinsam im Sturm. „Er bietet unserer Mannschaft andere Spielperspektiven, er ist in der Lage, platzierte Angriffe und schnelle Angriffe zu spielen. Er ist ein technisch kompletter Stürmer mit viel Energie“, schwärmte Mbappe bereits vor einigen Wochen vom Eintracht-Stürmer.

