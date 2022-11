Köln: Baumgart über die Pläne im Sturm

Trainer Steffen Baumgart vom 1. FC Köln will im kommenden Transferfenster keinen neuen Stürmer verpflichten. In der ‚Sport Bild‘ erklärt der 50-Jährige: „Steffen Tigges entwickelt sich gut, Flo Dietz entwickelt sich gut, Sargis Adamyan kommt, Linton Maina macht es immer besser, wir haben Jan Thielmann. Ich sehe keinen Grund, im Sturm etwas zu tun.“ Er fügt an: „Ich arbeite lieber mit ihnen daran, dass sie den nächsten Schritt machen, als im Winter andere zu holen.“

Ob sich Baumgart aufgrund der Kreuzbandverletzung von Florian Dietz (24) nochmal umentscheidet, bleibt abzuwarten. Frisches Personal auf anderen Positionen schließt er nicht aus: „Wir werden uns in der Pause die Zeit nehmen, um in Ruhe zu analysieren, ob wir im Winter etwas tun sollten.“ Köln belegt derzeit den zehnten Tabellenplatz und trifft am Sonntag (17:30 Uhr) auswärts auf den SC Freiburg.