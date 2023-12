Duell um den Gruppensieg: So könnte der BVB spielen

Am letzten Spieltag der Champions League-Vorrunde empfängt Borussia Dortmund die Mannschaft von Paris St. Germain. Ein Punkt gegen den Tabellenzweiten würde dem BVB zum Gruppensieg reichen, bei einer Niederlage zieht PSG am Bundesligisten vorbei. Denn in dem Fall würde der direkte Vergleich an die Franzosen gehen. Der Achtelfinal-Einzug ist den Dortmundern aber nicht mehr zu nehmen.

Personell ist BVB-Trainer Edin Terzic im Vergleich zum 2:3 gegen RB Leipzig zu Umstellungen gezwungen. Thomas Meunier ist nicht für Champions League gemeldet und muss somit als Rechtsverteidiger ersetzt werden. Niklas Süle wäre ein Kandidat. Der 28-Jährige ist aber gerade erst von einer Grippe-Infektion zurückgekommen, musste gegen RB über 75 Minuten ran und wird aufgrund der Sperre von Mats Hummels auch am nächsten Spieltag in der Startelf stehen. Ob es für drei Spiele innerhalb von sieben Tagen reicht?

Alternativ könnte Marius Wolf in die erste Elf rücken – vorausgesetzt der 28-Jährige wird nach einer Bänderdehnung rechtzeitig fit. Das Gleiche gilt für Marcel Sabitzer, der ebenfalls ein Kandidat für die Startformation ist. Hinter beiden stehen laut Terzic noch gesundheitliche Fragezeichen. Salih Özcan und Emre Can werden die Doppelsechs bilden, falls es beim Österreicher noch nicht reicht.

