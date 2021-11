Elia zurück zum Ex-Klub

Zum Ende seine Karriere kehrt Eljero Elia zu seinem Ausbildungsklub zurück. ADO Den Haag vermeldet die Vertragsunterschrift des 34-jährigen Offensivspielers. Über die Laufzeit macht der Eredivisie-Klub keine Angaben. Bis zum Sommer stand der ehemalige Bundesligaprofi (Werder Bremen, Hamburger SV) beim FC Utrecht unter Vertrag und war seitdem auf Klubsuche.

Elia ist froh über die Rückkehr nach Den Haag, wo er bis 2007 insgesamt 60 Pflichtspielen absolvierte: „Ich habe in den letzten zwei Monaten an meiner Fitness gearbeitet und hoffe nun, dass ich in den Matches etwas beitragen kann. In erster Linie natürlich mit meinem Spiel, aber auch, indem ich dem Team mit meiner Erfahrung helfe.“