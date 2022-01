Internationale Talente: Das sind Bayerns Bubi-Zugänge

Jonathan Asp Jensen (16, Dänemark)

Das dänische Sportmagazin ‚Tipsbladet‘ berichtete zuerst vom Wechsel des Dänen nach München. ‚Sky‘ zufolge fließt weniger als eine Millionen Euro Ablöse an den FC Midtjylland, das ‚Tipsbladet‘ berichtete von 1,5 Millionen. Asp Jensen, der am vergangenen Freitag seinen 16. Geburtstag feierte, kommt laut ‚Sky‘ im Sommer nach München und unterschreibt wohl für drei Jahre. Zunächst ist er für die zweite Mannschaft eingeplant, soll aber mittelfristig zu den Profis stoßen.

Deren Trainer Julian Nagelsmann freut sich: „Es ist gut, dass wir solche Transfers tätigen, früh junge gute Talente an uns binden, um einfach da den Tick kreativer zu sein als vielleicht der eine oder andere Klub.“

Asp Jensen ist im zentralen Mittelfeld zu Hause und fordert gerne den Ball im Spielaufbau. Trotz seines schlaksigen Körperbaus vermag der Rechtsfuß durchaus auch Tempo aufzunehmen, verzettelt sich aber mitunter, wenn der Gegnerdruck steigt.

Matteo Vinlöf (16, Schweden)

Schon sechsmal spielte Vinlöf für Schwedens U17-Nationalmannschaft – und fiel dabei offenkundig auch den Bayern auf. FT kann die ‚Sky‘-Information bestätigen, dass der Linksverteidiger bereits seinen Vertrag unterschrieben hat.

Schon in der Rückrunde könnte er für die U19 oder die U23 auflaufen. Vinlöf kommt von Hammarby IF und bindet sich langfristig an den deutschen Rekordmeister.

Hyunju Lee (18, Südkorea)

Schon bestätigt ist der Wechsel von Hyunju Lee. Wie die Bayern mitteilten, kommt der 18-jährige Offensivspieler für ein Jahr auf Leihbasis von den Pohang Steelers aus seiner südkoreanischen Heimat.

Lee wird direkt dem Regionalliga-Kader angehören, nachdem er zuvor „im Probetraining überzeugt“ hatte, wie Nachwuchschef Jochen Sauer sagt. Lee ist ein umtriebiger und beweglicher Spieler mit sauberer Technik, der in Südkorea auch als Sechser zum Einsatz kam.