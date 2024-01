BVB: Terzics Pläne mit Sancho & Maatsen

Edin Terzic hat sich zu den Winter-Neuzugängen im Team von Borussia Dortmund geäußert. Auf der heutigen Pressekonferenz betonte der Cheftrainer einmal mehr, dass der Plan es vorsieht, Star-Leihspieler Jadon Sancho „behutsam“ heranzuführen.

Zwar habe es der 23-jährige Flügelspieler „in dieser Woche gut gemacht“ und weise obendrein „herausragend gute“ Fitnesswerte auf – trotzdem betonte Terzic den Umstand, dass Sancho für Manchester United letztmals im August ein Pflichtspiel bestritt. Beim jüngsten 3:0-Erfolg in Darmstadt mischte der Engländer aber immerhin schon 35 Minuten mit.

Der andere Neuzugang, Ian Maatsen, stand da bereits 90 Minuten lang auf dem Feld. Die Leihgabe vom FC Chelsea hat sich laut Terzic „ganz toll eingefügt“. Der Coach weiter: „Er ist total wissbegierig. Er hat super Fitnesswerte mitgebracht. In Darmstadt hat er das schon ganz gut gemacht.“ Entsprechend darf man davon ausgehen, dass die Rollenverteilung beim nächsten BVB-Auftritt am Samstag (15:30 Uhr) in Köln unverändert bleibt: Maatsen in der Startelf und Sancho als Joker von der Bank.

BVB droht Reus-Ausfall

Fehlen könnte dort dann Offensivmann Marco Reus, der am gestrigen Mittwoch erkältungsbedingt das Mannschaftstraining verpasste. Abwehrchef Mats Hummels kehrte dagegen nach Erkrankung auf den Platz zurück.