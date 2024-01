VfL Bochum: Osei-Tutu macht den Abflug

Jordi Osei-Tutu befindet sich auf dem Sprung zum PAS Giannina. Übereinstimmenden griechischen Berichten zufolge wird der Außenbahnspieler den Wechsel in Kürze vollziehen. Von einer Leihe bis zum Sommer ist die Rede.

In der aktuellen Spielzeit kam Osei-Tutu beim VfL Bochum noch kein einziges Mal zum Zug. 2022 war der Engländer ablösefrei vom FC Arsenal zum Bundesligisten gewechselt. Der Durchbruch blieb dem Rechtsfuß verwehrt, in Griechenland soll Osei-Tutu, vertraglich noch bis 2026 an den VfL gebunden, nun Spielpraxis sammeln.

Update (16:15): Nach Informationen der ‚Bild‘ ist auch eine Kaufoption Teil des Deals.