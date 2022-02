Coutinho-Kauf: Villa will nachverhandeln

Aston Villa will sich mit dem FC Barcelona an den Verhandlungstisch setzen. Wie die Zeitung ‚Sport‘ berichtet, plant der englische Erstligist im Sommer die Festverpflichtung von Leihspieler Philippe Coutinho. Die Kaufoption in Höhe von 40 Millionen Euro soll den Villans aber zu hoch sein.

Der 29-jährige Brasilianer steht noch bis 2023 bei Barça unter Vertrag. Die Katalanen planen aber nicht mehr mit dem Offensivspieler. In der Premier League präsentiert sich Coutinho seit seinem Wechsel in guter Form. Nach drei Spielen stehen vier Torbeteiligungen zu Buche.