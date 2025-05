City-Gerüchte: Olmos Berater spricht Klartext

Dani Olmo hat keinerlei Interesse daran, den FC Barcelona in diesem Sommer zu verlassen. Sein Berater Andy Bara sagt gegenüber ‚Sky‘: „Wir sprechen mit keinem anderen Verein. Dani ist derzeit sehr glücklich in Barcelona, gewinnt dort Titel und ist Teil eines großartigen Teams. Die Gerüchte sind falsch. Aber natürlich weiß man nie, was die Zukunft bringt.“ ‚Relevo‘ hatte den 27-Jährigen in dieser Woche mit Manchester City in Verbindung gebracht.

Olmos erste Saison wurde überschattet von den Registrierungsproblemen um seine Person, die ihn aber nicht zum schnellen Abschied bewegen. Seitdem er spielen darf, fühlt sich der Offensivkünstler unter Hansi Flick pudelwohl und steht nach 23 Ligaspielen bei neun Toren, vier Vorlagen – und dem Gewinn der spanischen Meisterschaft.