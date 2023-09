Eintracht: Ausstiegsklausel bei Skhiri enthüllt

Eintracht Frankfurt hat offenbar nur bedingt Einfluss darauf, wie lange Ellyes Skhiri in der Bankenmetropole aufläuft. Wie die ‚Sport Bild‘ und ‚Sport1‘ übereinstimmend berichten, enthält das Arbeitspapier des laufstarken Sechsers eine Ausstiegsklausel. ‚Sport1‘ taxiert die Höhe der besagten Klausel auf 20 Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Fernsehsender zufolge möchte der 28-Jährige mit der SGE seine Ziele erreichen, Abschiedsgedanken seien beim Tunesier nicht vorhanden. Die Adler müssen also nicht fürchten, dass Skhiri zeitnah das Weite sucht. Keine allzu große Überraschung, wenn man bedenkt, dass der Rechtsfuß erst im Sommer dieses Jahres einen Vertrag bis 2027 unterzeichnet hat.

Lese-Tipp

Frankfurts Winterplan: Kolo Muani-Ersatz gefunden?

Für die SGE erweist sich der Skhiri-Transfer bislang als voller Erfolg. Der 56-fache Nationalspieler stand in allen vier Bundesligapartien in der Startelf und spielte über die volle Distanz. Zudem wird er mit den Frankfurtern ab morgen in der UEFA Europa Conference League antreten, wo der Verein um Trainer Dino Toppmöller in Gruppe G auf PAOK Saloniki, HJK Helsinki und den FC Aberdeen trifft.