Besiktas bestätigt Rafa-Verpflichtung

Besiktas hat die bevorstehende Verpflichtung von Rafa Silva bestätigt. In einem offiziellen Statement an das türkische Registrierungssystem heißt es: „Verhandlungen mit dem Spieler über den Transfer des Profifußballspielers Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva haben begonnen.“ Der 31-Jährige wurde bereits in einem Privatflugzeug mit einem Besiktas-Schal abgelichtet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bis zuletzt stand Rafa bei Benfica unter Vertrag. Unter Trainer Roger Schmidt kam der Routinier in der vergangenen Saison wettbewerbsübergreifend auf 52 Pflichtspiele. Dabei erzielte der Leistungsträger 22 Tore und lieferte 15 Assists. Die Fans von Besiktas dürfen sich also auf einen Spieler in absoluter Topform freuen.