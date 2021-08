Verhandlungen: Werder stellt Osako frei

Yuya Osako dürfte Werder Bremen in Kürze den Rücken kehren. Wie die Grün-Weißen mitteilen, ist der Japaner für Verhandlungen mit einem anderen Klub freigestellt worden. Auch die Gespräche zwischen den Klubs laufen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Beim interessierten Verein dürfte es sich um den japanischen Erstligisten Vissel Kobe handeln. Nach insgesamt sieben Jahren in Deutschland, drei davon in Bremen, wird Osako seine Karriere aller Voraussicht nach in der Heimat fortsetzen.