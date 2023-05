Freiburg will Adamu: Kontakt bestätigt

Der SC Freiburg bastelt mit Nachdruck an der Verpflichtung von Angreifer Junior Adamu (21). Bei ‚Sky Austria‘ bestätigte RB Salzburgs Sportchef Christoph Freund am Sonntag laufende Gespräche mit den Breisgauern.

Allerdings sei der Wechsel zum Sportclub, der in der kommenden Spielzeit in der Europa League an den Start gehen wird, entgegen anderslautender Berichte noch nicht spruchreif. „Junior ist bei mehreren Vereinen ein interessanter Stürmer. Wir werden sehen, was passiert“, stellt Freund klar.

