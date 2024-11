Broichs Traum von Dortmunds La Masia

Thomas Broich träumt von einer renommierten Jugendakademie bei Borussia Dortmund. Im Gespräch mit den ‚Ruhr Nachrichten‘ erklärt der neue Nachwuchschef des BVB, dass er dabei den FC Barcelona als klares Vorbild im Kopf hat: „Das ist die Mannschaft, wo wir gerade hinschauen müssen.“ Sein Ziel sei es, ein ähnliches Konzept, wie es Barça in der berühmten La Masia umsetzt, in Dortmund zu implementieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dabei wolle sich der 43-Jährige konkret fragen: „Was machen die? Was ist so außergewöhnlich? Wie rekrutieren die? Was ist deren Methodik? Vielleicht ist es manchmal nur der Glaube an die Jungs. Oder der Mut. Oder die Kaderplanung.“ Dabei müsse der BVB aber auch die nötige Geduld zeigen: „Lasst uns doch hier mal was beginnen. Das ist keine Sache über Nacht oder drei Jahre. Aber lasst uns die nächsten fünf, zehn, 15 Jahre es versuchen.“