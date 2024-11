Bayern fällt Upamecano-Entscheidung

Der FC Bayern plant langfristig mit Dayot Upamecano. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat man in München die Entscheidung getroffen, den 2026 auslaufenden Vertrag des französischen Abwehrspielers verlängern zu wollen. An die Spielerseite sei dieses Ansinnen bereits weitergegeben worden. In den kommenden Wochen sollen nun die ersten Gespräche stattfinden.

Seitdem Vincent Kompany in München übernommen hat, führt an Upamecano kein Weg mehr vorbei. Aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit passt der Rechtsfuß bestens ins sehr offensiv ausgerichtete System des Belgiers.

2021 war Upamecano für etwas mehr als 40 Millionen Euro von RB Leipzig gekommen. Immer wieder hatte der 26-Jährige seitdem mit seiner Inkonstanz zu kämpfen. In dieser Saison präsentiert sich Upamecano über weite Strecken sehr stabil. Die Bayern wollen infolge der positiven Entwicklung keinerlei Risiko eingehen, dass der 27-fache Nationalspieler im kommenden Sommer in sein letztes Vertragsjahr gehen könnte.