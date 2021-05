Weiterhin verletzt: Bender nie wieder als Profi

Lars Bender bleibt ein Abschiedsspiel verwehrt. „Ich werde definitiv nicht mehr spielen“, zitiert der ‚kicker‘ den Kapitän von Bayer Leverkusen aus einer Videoschalte mit dessen Bruder Sven. Die Zwillinge kündigten schon im vergangenen Jahr an, im Sommer ihre aktive Laufbahn beenden zu wollen. Während Sven sich jüngst von einer Verletzung erholen konnte und somit auf einen Einsatz im Saisonfinale hoffen kann, schafft es Lars nicht mehr, rechtzeitig fit zu werden.

„Das Knie hat sich nicht so entwickelt, wie man es sich gewünscht hat“, so der 32-Jährige, der sich Ende Januar verletzt hatte und am Meniskus operiert wurde. Eine Rückkehr auf den Platz beschreibt er als „extrem hohes Risiko“, das er nicht eingehen wolle. Bender war 2009 von 1860 München zur Werkself gewechselt. Dort stand er in insgesamt 341 Pflichtspielen auf dem Platz.