Ablösefrei: Boateng verlässt Lyon

Im Sommer 2021 war Jérôme Boateng vom FC Bayern München zu Olympique Lyon gewechselt. So richtig konnte der deutsche Weltmeister aber nie an frühere Leistungen anknüpfen. Obwohl der Innenverteidiger gerne geblieben wäre, werden sich die Wege im Sommer offenbar trennen.

Nach Informationen von ‚Sport1‘ wird Boatengs auslaufender Kontrakt nicht verlängert. Ein Karriereende komme für den 34-Jährigen aber nicht in Frage. Somit wird sich der Rechtsfuß, der in der laufenden Saison bislang nur sechsmal zum Einsatz kam, um ein neues Engagement kümmern müssen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit kommt es zu einem Abschied aus den europäischen Topligen.

Sowohl Klubs aus Saudi-Arabien als auch den USA zeigen Interesse am 76-fachen Nationalspieler. Auch eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte zum Hamburger SV wurde in der Vergangenheit als Option gehandelt. Gerüchte um einen Wechsel zum österreichischen Erstligisten SCR Altach verliefen hingegen im Sande.