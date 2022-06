Forderung fast erfüllt: Drittes Mané-Angebot im Anflug

Der FC Bayern will seinen Königstransfer schnell in trockene Tücher bringen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist ein drittes Angebot für Sadio Mané intern abgesegnet worden: 35 plus fünf Millionen Euro sollen den FC Liverpool überzeugen. Zuletzt waren 27 plus acht Millionen abgelehnt worden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut ‚Sport1‘ haben die Reds ihre Forderung für den 30-jährigen Angreifer mittlerweile von 50 auf 41 Millionen gesenkt. Entsprechend nahe kommen die Bayern nun den Liverpooler Vorstellungen. Mit Mané selbst ist der deutsche Serienmeister längst über eine Zusammenarbeit einig.

‚Sky‘ legte sich bereits am gestrigen Montag fest, dass der Deal klappen wird. Nun geht auch der ‚Bild‘-Bericht in diese Richtung, schließlich lautet die Überschrift des Artikels: „Jetzt holt Brazzo auch noch Mané zu Bayern.“ Bislang machte der Sportvorstand Hasan Salihamidzic die Verpflichtungen von Noussair Mazraoui (24) und Ryan Gravenberch (20) perfekt. Das Duo kommt von Ajax Amsterdam.