Winterdeals: 10 große Namen auf dem Markt

Paul Pogba

Mittelfeld - 31 Jahre - vereinslos

Der Weltstar ist nach seiner Dopingsperre ab März wieder einsatzbereit. Für einen neuen Klub empfiehlt sich, Pogba schon zur Rückrunde ins Training zu integrieren. Es kursieren aktuell Gerüchte um Galatasaray, Corinthians, Olympique Marseille und sogar Manchester City.

Rayan Cherki

Mittelfeld - 21 Jahre - Olym. Lyon

Aufgrund großer Finanzprobleme ist Lyon zu Verkäufen im Winter gezwungen. An Cherki sind nach FT-Informationen nicht nur Borussia Dortmund, RB Leipzig und Bayer Leverkusen dran. Insbesondere der FC Liverpool und Paris St. Germain ziehen in Sachen Wintertransfers die Zügel an. Der Zehner (Vertrag bis 2026) ist für 30 bis 35 Millionen Euro zu haben.

Niclas Füllkrug

Angriff - 31 Jahre - West Ham United

„Maximal beschissen“, nennt Füllkrug sein verletzungsgeplagtes erstes Halbjahr auf der Insel. Schon seit Wochen wabern Gerüchte, dass die Hammers den DFB-Mittelstürmer wieder abgeben könnten, um eine Alternative zu verpflichten. Juventus Turin wurde bereits als Füllkrug-Interessent genannt. Und auch der Ex-Dortmunder selbst sieht zumindest mal Redebedarf.

Marcus Rashford

Angriff - 27 Jahre - ManUtd

Der neue United-Trainer Rúben Amorim strich Rashford zuletzt aus dem Kader für das Manchester-Derby. Daraufhin zeigte sich das Eigengewächs „bereit für eine neue Herausforderung“. Gleich mehrere Interessenten kommen aus dem Mittleren Osten, Atlético Madrid soll über eine Leihe nachdenken. United will lieber verkaufen. Preisschild: Umgerechnet rund 48 Millionen Euro.

Timo Werner

Angriff - 28 Jahre - Tottenham

Spurs-Trainer Ange Postecoglou kritisierte Werner zuletzt vor versammelter Presse heftig, nannte seinen Auftritt bei den Glasgow Rangers (1:1) „nicht akzeptabel“. Auch wenn es noch keine Gerüchte um mögliche Abnehmer gibt, scheint klar: Tottenham würde Werner im Januar keine Steine in den Weg legen. Bis Saisonende ist der 57-fache deutsche Nationalspieler noch von RB Leipzig ausgeliehen. Dort besitzt er zwar noch einen Vertrag bis 2026 – hat aber zumindest unter Coach Marco Rose keine Perspektive.

Randal Kolo Muani

Angriff - 26 Jahre - PSG

Vor 16 Monaten legte Paris St. Germain noch 95 Millionen Euro Ablöse auf den Tisch, um Kolo Muani von Eintracht Frnakfurt loszueisen. Nun schafft es der Vizeweltmeister nicht mal mehr in den Spieltagskader. RB Leipzig würde den athletischen Stürmer gerne inklusive Kaufoption für die Rückrunde ausleihen. Aber auch die AS Monaco sowie Teams aus der Premier League sind dran.

Paulo Dybala

Angriff - 31 Jahre - AS Rom

Beim argentinischen Weltmeister ist ein Wechsel zu Galatasaray schon ziemlich konkret. Die Istanbuler verhandeln mit der Roma. Dybala befindet sich also im Anflug auf Gala – während mit Hakim Ziyech (31) ein anderer Star im Januar gehen soll. Der marokkanische Flügelstürmer soll heftigst gegen Trainer Okan Buruk geledert haben und dürfte bald weg sein.

Frenkie de Jong

Mittelfeld - 27 Jahre - FC Barcelona

Der Topverdiener soll entweder einen neuen, deutlich weniger gut dotierten Vertrag unterschreiben oder den Verein verlassen – so die klare Ansage. Zwar sind die Anzeichen für einen Winterwechsel noch nicht besonders dicht und de Jong wollte in der Vergangenheit auch stets bleiben – angesichts seines hohen Salärs und der Reservistenrolle unter Hansi Flick dürfte Barça bei Angeboten aber auch im Januar schon gesprächsbereit sein. Das gilt auch für Flügelstürmer Ansu Fati (22), der erneut verliehen werden soll.

Wataru Endo

Mittelfeld - 31 Jahre - FC Liverpool

Der Ex-Kapitän des VfB Stuttgart war unter Jürgen Klopp noch gesetzt – Neu-Trainer Arne Slot braucht Endo dagegen nur als Kurzzeitkraft (acht Einwechslungen in der Liga und Champions League). Endo selbst kann sich vorstellen, im Januar zu wechseln und würde am liebsten in der Premier League bleiben. Der FC Fulham, die Wolverhampton Wanderers und Ipswich Town haben dem Vernehmen nach Interesse. Liverpool würde gerne 15 Millionen Euro Ablöse einstreichen – ziemlich viel für einen Ü30-Bankdrücker.

Ben Chilwell

Abwehr - 27 Jahre - FC Chelsea

Satte 50 Millionen zahlten die Blues 2020 für den Linksverteidiger. Verletzungen pflasterten seither Chilwells Weg. In dieser Saison bleibt er davon verschont – spielt unter Enzo Maresca aber dennoch gar keine Rolle. Chelsea will den 21-fachen englischen Nationalspieler sofort verkaufen. Unter anderem soll Chilwell auch schon bei Borussia Dortmund angeboten worden sein. Bislang ist das aber keine heiße Spur.