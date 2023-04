Neymar: Neue Fährte in die Premier League

Neymar zählt zu den schillerndsten Superstars der Fußballbranche. 2017 wechselte der Brasilianer gegen eine Ablöse von 222 Millionen Euro vom FC Barcelona zu Paris St. Germain. Seine Ziele in der französischen Hauptstadt: Die Champions League gewinnen und Weltfußballer werden.

Eingetreten ist weder das eine noch das andere. Gefühlt wurde Neymars Aufenthalt in Paris mit jedem Jahr unglücklicher. In diesem Sommer nun will sein Klub die komplizierte Ehe endgültig beenden und den aktuell erneut verletzten 31-Jährigen vom Hof schicken. Da das Arbeitsverhältnis noch bis 2025 gültig ist, sind die PSG-Bosse dabei auf Abnehmer angewiesen.

Als solcher wurde in England bereits der FC Chelsea ins Spiel gebracht, ebenso wie Newcastle United. Wie FT nun aus Frankreich erfuhr, befindet sich Neymar seit einigen Monaten schon auf dem Zettel von Manchester United. Aufgrund der ungeklärten Besitzerverhältnisse steht die Personalie bei den Red Devils allerdings auf Standby.

United könnte der nächste Großklub im katarischen Staatsbesitz werden. Milliardenschwere Übernahme-Angebote sind in Manchester bereits eingegangen. Sollte dieser Giganten-Deal wirklich klappen, sind selbige, wie aus dem Klubumfeld zu vernehmen ist, auf dem Transfermarkt zu erwarten. Einer davon könnte die Verpflichtung Neymars sein.