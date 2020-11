Barça: Vier Verkäufe für zwei Neue

Die Lage des FC Barcelona könnte angespannter kaum sein. Schnellstmöglich muss der wankende Riese Spielergehälter kürzen, um dem finanziellen Kollaps zu entgehen. Im Winter soll dennoch frisches Personal kommen – das geht aber nur, wenn vorher Verkäufe getätigt werden.

Die ‚Mundo Deportivo‘ nennt am heutigen Dienstag vier Profis, mit denen Barça im Januar Geld machen will. Großverdiener Samuel Umtiti (26), noch ohne Saisoneinsatz und immer wieder von Verletzungen geplagt, darf gehen. Problem: Es findet sich bislang kein Abnehmer, denn das finanzielle Gesamtpaket für den französischen Weltmeister (Vertrag bis 2023) hat es in sich.

Ebenfalls ohne Einsatzminute und auf dem Markt ist Carles Aleñá (22). Die ‚Mundo Deportivo‘ beziffert die mögliche Ablöse für den zentralen Mittelfeldspieler auf 18 bis 20 Millionen Euro. In der Rückrunde der Vorsaison war das Eigengewächs des FC Barcelona an Betis Sevilla verliehen. An Interessenten soll es auch jetzt nicht mangeln.

Depay und García in der Warteschleife

29 Minuten in der Champions League, null in La Liga lautet die magere Zwischenbilanz von Júnior Firpo (24). Barça erhofft sich zehn bis 15 Millionen Euro für den Linksverteidiger, der erst im Sommer 2019 ins Camp Nou gewechselt war.

Zudem sei ein vorzeitiger Abbruch der Ausleihe von Rechtsverteidiger Emerson (21) denkbar. Der Brasilianer könnte Betis Sevilla im Winter vorzeitig verlassen und bei einem Verkauf beide Parteien partizipieren lassen. Interesse zeigt der AC Mailand.

Schaffen die Katalanen den nötigen finanziellen Spielraum, sollen endlich Angreifer Memphis Depay (26, Olympique Lyon) und Innenverteidiger Eric García (19, Manchester City) verpflichtet werden. Läuft auch der zweite Anlauf ins Leere, haben die Katalanen zumindest nach der Saison frei Bahn: Dann enden die Verträge der beiden Wunschspieler.