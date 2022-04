Ekitike heiß auf BVB-Transfer – Ablöse niedriger als gedacht?

Tritt Hugo Ekitike im Sommer das große Erbe von Erling Haaland an? Fakt ist: Dem 19-jährigen Torjäger von Stade Reims (zehn Saisontore) werden von der ‚Bild‘ gemeinsam mit dem gleichaltrigen Adam Hlozek (Sparta Prag) die besten Chancen auf den sehr wahrscheinlich frei werdenden Platz im Sturm von Borussia Dortmund eingeräumt.

In der heutigen Folge des ‚Bild‘-Podcasts ‚Stammplatz‘ fallen zwei interessante Infos zur Personalie Ekitike. Der 1,90-Schlaks wolle unbedingt zum BVB, scheint den Bundesliga-Zweiten trotz aller Avancen aus der Premier League also zu seinem Wunschklub erkoren zu haben. Am Spieler würde ein Transfer also aller Voraussicht nach nicht scheitern.

Eher noch an der Ablöse. Aber auch in dieser Hinsicht macht die Boulevardzeitung Hoffnung: 20 bis 25 Millionen Euro soll Ekitike kosten – also gut zehn Millionen Euro weniger als zuletzt von anderen Medien taxiert. Damit würde der französische U20-Stürmer zwar immer noch nicht als Schnäppchen durchgehen, bewegt sich aber in einer für die Borussia sicher machbaren Kategorie.