Stolze Ablöse: Werder bedient sich in Belgien

Dem SV Werder Bremen könnte Defensivallrounder Killian Sardella zeitnah ins Netz gehen. Wie aus einem Bericht von ‚voetbalkrant.com‘ hervorgeht, nähert sich der Bundesligist einer Einigung mit dem RSC Anderlecht. Es wird erwartet, dass sich die Ablösesumme bei rund sechs Millionen Euro einpendelt.

Die Bremer hatten demzufolge zuletzt 4,5 Millionen Euro für den Belgier in Aussicht gestellt, sein aktueller Arbeitgeber pochte ein Jahr vor Vertragsende auf eine sieben Millionen teure Entschädigung. Schlussendlich treffen sich die Parteien wie so oft in der Mitte.

Dennoch bleibt es eine stolze Summe für die Grün-Weißen, die sich nach FT-Infos gegen andere Bundesligisten durchsetzen. Dafür schlägt an der Weser ein flexibel einsetzbarer Außenverteidiger seine Zelte auf, der mit 22 Jahren auch noch reichlich Entwicklungspotenzial mitbringt.