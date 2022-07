Newcastle: Rekordangebot für Torjäger in Arbeit

Newcastle United plant offenbar einen neuen Transferrekord aufzustellen. Laut dem ‚Telegraph‘ bereiten die Magpies ein Angebot über umgerechnet knapp 60 Millionen Euro für Alexander Isak von Real Sociedad vor. Der schwedische Torjäger steht in San Sebastián noch bis 2026 unter Vertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Bericht zufolge wollen die Verantwortlichen aus Newcastle upon Tyn die Summe in zwei Raten zahlen, um die gesetzten Budgets einzuhalten. Demnach soll die erste Rate über 50 Prozent in diesem Sommer gezahlt werden, die zweite Tranche wäre nach zwölf Monaten fällig. Damit würden Newcastle den aktuellen Transferrekord brechen. Für Joelinton zahlte man 2020 noch 44 Millionen Euro Ablöse.