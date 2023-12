Beraterin kommentiert Bailly-Rauswurf

Rafaela Pimenta, Beraterin von Éric Bailly, hat sich zur Suspendierung ihres Klienten bei Besiktas geäußert. Gegenüber der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato sagt sie: „Wir sind schockiert und wurden von der Nachricht überrascht. Wir bereiten unsere Reaktion vor, da wir wissen, dass Éric nichts falsch gemacht hat. Die Rechte des Spielers werden verletzt und wir werden dafür sorgen, dass sie geschützt werden.“

Bailly war neben seinen Teamkollegen Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal, Jean Onana abgestraft worden. Als Gründe nannte der Istanbuler Stadtteilklub ganz offiziell die „schlechten Leistungen sowie Inkompatibilität innerhalb des Teams“. Darüber hinaus kündigt Besiktas an, dass „die Arbeit an der neuen Personalstruktur weitergeht“. Aboubakar ist mit elf Treffern in 22 Pflichtspielen bester Torschütze des Klubs.