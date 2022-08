Leicester will mit Vardy verlängern – auch United interessiert

Jamie Vardy winkt bei Leicester City eine Vertragsverlängerung. Wie der ‚Mirror‘ berichtet, wollen die Foxes mit ihrem Stürmerstar bis 2024 verlängern. Das aktuell gültige Arbeitspapier des 35-jährigen Torjägers läuft im kommenden Sommer aus. Trainer Brendan Rodgers deutete bereits vergangene Woche an, dass man mit Vardy verlängern wolle.

Manchester United soll die Situation um den ehemaligen englischen Nationalspieler derweil ganz genau beobachten. Die Red Devils wollen im Angriff nachlegen, insbesondere dann, wenn Cristiano Ronaldo den Klub noch verlassen sollte. Vardy wäre für diesen Fall eine Option am Old Trafford, so der Bericht.