Tag X für Mbappé | Ein alter Bayern-Bekannter für Flick?

„Super-Debüt“ im Supercup

Erste Titelchance im ersten Saisonspiel – so ist das, wenn man zum amtierenden Champions League-Sieger wechselt. Für Real Madrid steht am heutigen Mittwoch (21 Uhr) der UEFA-Supercup gegen den Europa League-Champion Atalanta Bergamo an. Es wartet, dem Wettbewerb entsprechend, das „Super-Debüt“ (‚as‘) von Kylian Mbappé im weißen Trikot der Königlichen. Der Beginn einer Liaison, die nach normalem Ermessen nicht schiefgehen kann.

Die Real-Anhänger und neutralen Fußballfans dürfen sich freuen, den Trainer hingegen plagt das Kopfzerbrechen. „Darüber nachzudenken, wen ich einsetzen werde, hat meinen Urlaub ruiniert“, so die trocken-humorige Klage von Carlo Ancelotti auf der gestrigen Pressekonferenz. Der eine oder andere Übungsleiter da draußen würde seinen Urlaub nur zu gerne gegen Carlitos Job eintauschen.

Während der Erzrivale dem ersten Einsatz des neuen Superstars entgegenfiebert, muss der FC Barcelona seinen Saisonkader zusammenkriegen. Zu gerne würden die Katalanen mit Luis Díaz einen Topspieler für den offensiven Flügel verpflichten, da spielt bislang aber der FC Liverpool nicht mit. Stattdessen wird der Kolumbianer nun bei Manchester City gehandelt, während sich die Katalanen mit Alternativen auseinandersetzen müssen.

Eine davon ist offenbar ein gewisser Ivan Perisic. Ja richtig, der spielt noch. In der kroatischen Heimat Hajduk Split. Barça-Trainer Hansi Flick hat mit dem mittlerweile 35-Jährigen schon erfolgreich beim FC Bayern zusammengearbeitet und bemüht sich angeblich um eine Wiedervereinigung. Die Idee scheint auf Gegenliebe zu stoßen: „Perisic würde am liebsten nach Barcelona gehen“, stellt die kroatische Zeitung ‚24sata‘ fest und wird damit auch von spanischen Medien zitiert.