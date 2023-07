FCA: Udoukhai-Entscheidung gefallen

Felix Uduokhai (25) geht in sein letztes Jahr mit dem FC Augsburg, sollte es in diesem Sommer nicht zu einem Verkauf kommen. Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter sagt gegenüber der ‚Augsburger Allgemeinen‘: „Wir haben Felix ein Angebot zur Verlängerung gemacht, da wir ihn gerne langfristig in Augsburg gesehen hätten. Er hat uns jedoch mitgeteilt, dass er seinen Vertrag nicht verlängern wird. Diese Entscheidung müssen wir akzeptieren.“

Den Fuggerstädtern droht somit 2024 ein großer Umbruch. Auch Kapitän Jeffrey Gouweleeuw (32) wird den Bundesligisten nach der kommenden Spielzeit verlassen. Zudem bestätigt Reuter, dass die nächstes Jahr auslaufenden Verträge von Torhüter Tomas Koubek (30), Verteidiger Iago (26) und Offensivspieler Noah Sarenren-Bazee (26) nicht verlängert werden.

