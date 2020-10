Bayern holt Benfica-Juwel Dantas

Heimlich, still und leise hat der FC Bayern am Deadline Day noch einen Perspektiv-Transfer getätigt. Wie der Champions League-Sieger nun bestätigt, kommt Tiago Dantas von Benfica Lissabon nach München. Der 19-jährige Mittelfeldspieler erhält einen Leihvertrag über ein Jahr. Dem Vernehmen nach besitzen die Münchner eine Kaufoption.

Dantas sei „bis auf Weiteres für den Kader der zweiten Mannschaft des deutschen Rekordmeisters in der 3. Liga eingeplant“, heißt es in der Münchner Mitteilung. Bei Benfica spielte er zumeist in der zweiten Mannschaft in der zweiten Liga.

Dantas ist portugiesischer U20-Nationalspieler. Seine Stärken liegen eindeutig im technisch-spielerischen Bereich. Der Rechtsfuß sprüht vor Kreativität, körperlich muss er jedoch noch zulegen. Die nächsten Schritte soll er nun in München gehen.