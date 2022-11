Brasilien hält den Atem an: Erste Prognosen zur Neymar-Verletzung

Neymar und Weltmeisterschaften – es ist bislang eine Art Hassliebe. Beim Heimturnier 2014 war der Brasilianer einer der besten Spieler, ehe er im Viertelfinale übel gefoult wurde und die Schmach gegen Deutschland (1:7) verpasste. Auch 2018 wusste Neymar zu glänzen, schied mit der Seleção aber im Viertelfinale gegen Belgien (1:2) aus.

Nun sollte in Katar endlich der große Wurf gelingen, die Brasilianer gingen durchaus als Topfavorit ins Turnier. Diese Rolle unterstrichen sie auch beim gestrigen 2:0-Sieg gegen Serbien – doch wieder gibt es Sorgen um Neymar. In einem Zweikampf mit Nikola Milenkovic wurde der 30-Jährige am Knöchel getroffen und war in der 79. Minute gezwungen, verletzt ausgewechselt zu werden.

Tite optimistisch

Im Anschluss äußerte sich Brasiliens Teamarzt Rodrigo Lasmar zur Verletzung: „Er hat einen verstauchten rechten Knöchel. Es ist wichtig, die ersten 24 Stunden abzuwarten, um zu sehen, wie er reagiert. Man muss ruhig und geduldig sein.“ Worte, die sich auch an das fußballverrückte brasilianische Volk richteten. Zu einem möglichen Turnieraus sagte Lasmar: „Es ist noch zu früh, etwas dazu zu sagen.“

Deutlich optimistischer klang dagegen Tite. „Man kann sich sicher sein: Neymar wird die WM spielen. Sie können sich absolut sicher sein“, so der Trainer auf der Pressekonferenz nach der Partie. Klar ist aber auch: Neymar ist für seine Verletzungsanfälligkeit bekannt. Zudem hat er nach eigener Aussage ein erhöhtes Schmerzempfinden. Ob es für die nächste Partie der Brasilianer am Montag (17 Uhr) gegen die Schweiz reicht, ist völlig offen.

Update (7:35 Uhr): Laut ‚COPE‘ geht Brasilien davon aus, dass Neymar spätestens in einem möglichen Achtelfinale wieder eingreifen kann.