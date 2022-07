Bericht: Stuttgart weitestgehend einig mit Berisha

Mërgim Berisha (24) scheint ein heißer Transferkandidat beim VfB Stuttgart zu sein. Nach Informationen des Nachrichtensenders ‚Haber Global‘ ist der Mittelstürmer von Fenerbahce in vielen Punkten mit den Schwaben einig. Eine vollständige Übereinkunft zwischen Klub und Spieler steht, so lässt sich folgern, kurz bevor.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das türkische Medium legt sich fest: „Wenn sich die Klubs einigen, wechselt Berisha nach Stuttgart.“ Laut ‚Haber Global‘ wird der VfB eine einjährige Leihe mitsamt Kaufoption anbieten. Fener hingegen wolle lieber verkaufen. Es bleibt abzuwarten, ob sich beide Parteien hinsichtlich Transfermodell und -modalitäten einig können.

Zuletzt war Berisha auch bei Mainz 05 im Gespräch. Die Rheinhessen scheinen aber gegenüber Stuttgart im Hintertreffen zu sein. Schon vor einem Jahr wurde der deutsche U21-Europameister und damalige Salzburg-Profi in Bad Cannstatt gehandelt, unterschrieb dann aber einen Vertrag bis 2025 am Bosporus. Seine Quote im Fener-Trikot: 31 Pflichtspiele, sieben Tore und drei Vorlagen.