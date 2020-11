Elfmeter-Depp Pogba | Italien verneigt sich vor Ibra & CR7

Pogbas Elfmeter-Geschenk

Unter der Anzeige geht's weiter

Ordentlich auf die Finger bekommt heute Manchester Uniteds Paul Pogba für sein unnötiges Einsteigen gegen Héctor Bellerin, das dem FC Arsenal den spielentscheidenden Elfmeter zum 1:0 bescherte. Der Spanier lief nahe der seitlichen Strafraumgrenze Richtung Grundlinie – eine akute Gefahr ging also nicht von ihm aus. „So blöd“, urteilt exemplarisch die ‚Daily Mail‘. United-Trainer Ole Gunnar Solskjaer wusste die Szene anschließend richtig einzuordnen: „Paul weiß, dass er da einen billigen Elfmeter verschenkt hat.“

Die Marsmenschen sind zurück

Ganz anders der Tenor der italienischen Presse zu den Leistungen der beiden Altmeister Zlatan Ibrahimovic (39, AC Mailand) und Cristiano Ronaldo (35, Juventus Turin) an diesem Wochenende. Der eine, Ibra, war beim 2:1 der Rossoneri gegen Udinese Calcio direkt beteiligt, der andere, CR7, markierte nach mehrwöchiger Corona-Quarantäne direkt einen Doppelpack bei Juves 4:1 Spezia Calcio. „Die Unsterblichen“, huldigt der ‚Corriere dello Sport‘. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ sah die „Rückkehr der Marsmenschen“.

Reals Hoffnungsträger Hazard

Wo steht Real Madrid? Mit Blick auf die schwankende Form der Königlichen ist sich da gerade niemand so recht sicher. Klar ist nur: In der Champions League muss sich Real nach nur einem Punkt aus zwei Spielen unbedingt stabilisieren, um nicht in der Gruppenphase Schiffbruch zu erleiden. Nun (Di, 21 Uhr) wartet mit Inter Mailand der vermeintlich härteste Gruppengegner. Die ‚Marca‘ hofft dabei auf einen Wiedererstarkten: „Eden Hazard lädt zum Optimismus ein“. Beim SD Huesca verbuchte der wochenlang verletzte Belgier seinen zweiten Treffer im weißen Trikot.