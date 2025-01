BVB: Der Stand im Schade-Poker

Durch den Verkauf von Donyell Malen (26) an Aston Villa stehen Borussia Dortmund im Winter 30 Millionen Euro für frisches Personal zur Verfügung. Darüber hinaus könnte Karim Adeyemis (23) möglicher Abgang zur SSC Neapel weitere 40 bis 50 Millionen in die Kassen der Schwarz-Gelben spülen. Budget, das sofort in eine neue Offensivkraft investiert werden soll.

Unter der Anzeige geht's weiter

Fabrizio Romano berichtet, dass Kevin Schade (23) weiterhin sehr weit oben auf der Einkaufsliste der Borussia steht. Das Problem: Der deutsche Nationalspieler (vier Länderspiele) ist vertraglich bis 2028 an den FC Brentford gebunden, der wiederum 50 bis 60 Millionen Euro aufruft. Schließlich avancierte Schade auf der Insel zum Stammspieler und gehört zu den besten Scorern seines Teams (zehn Torbeteiligungen in 28 Einsätzen).

Nach Informationen der ‚Bild‘ steht und fällt eine mögliche Verpflichtung des Offensivspielers entsprechend mit dem Adeyemi-Deal. Die durch den Verkauf eingenommene Summe soll direkt in den Schade-Transfer fließen. Allerdings ist bislang nicht abzusehen, ob Adeyemi einem Wechsel nach Italien zustimmt oder an der Strobelallee bleiben möchte.