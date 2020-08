Vidal flirtet mit Juve

Arturo Vidal kann sich eine Rückkehr zu Juventus Turin vorstellen, um dort mit seinem ehemaligen Mitspieler Andrea Pirlo zusammenzuarbeiten. Gegenüber ‚La Tercera‘ sagt der 33-jährige Mittelfeldspieler: „Pirlo war großartig, als er spielte. Stellen Sie sich ihn nun als Trainer vor. Wenn er oder Juventus mich anruft, werde ich glücklich sein. Aber wir müssen ruhig bleiben. Wenn es passiert, passiert es. Ich verspüre große Zuneigung für Juve und Andrea.“

Vidal steht noch bis 2021 beim FC Barcelona unter Vertrag. Dem Vernehmen nach darf er den Klub verlassen. „Ich habe bereits mit Koeman (neuer Trainer, Anm. d. Red.) gesprochen“, so Vidal, „wir werden sehen, was passiert“. Inter Mailand mit Ex-Förderer Antonio Conte buhlt um den Chilenen, der in der Bundesliga 196 Mal für Bayer Leverkusen und den FC Bayern am Ball war.