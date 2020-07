Werder: Baumann kündigt Umbruch an

Nach dem nervenaufreibenden Klassenerhalt des SV Werder Bremen kündigt Sportchef Frank Baumann weitreichende Veränderungen an. „Es wird in diesem Jahr mehr Wandel und Wechsel sein als im letzten Jahr. Es kann sein, dass wir eher am oberen Ende sein werden, was die Anzahl an Kaderveränderungen betrifft. Aber nach der Saison, die wir gespielt haben, ist das vielleicht gar nicht so schlecht“, sagt der 44-Jährige in der ‚Bild‘.

Auch bei den Grün-Weißen stehen in der Corona-Zeit zunächst Verkäufe auf der Tagesordnung, bevor der Klub auf dem Transfermarkt zuschlagen kann. „Wir müssen erst mal einen größeren Verkauf machen, um selbst wieder tätig werden zu können. Trotzdem bereiten wir auch so viel wie möglich vor, um dann schnell handeln zu können, sobald wir die Möglichkeit haben“, so Baumann. Offensivspieler Milot Rashica wäre ein solcher größerer Verkauf. Zuletzt vermehrte sich das Interesse am 24-Jährigen.