Eintrachts Plan mit Theate

Arthur Theate (24) hat sich bei Eintracht Frankfurt innerhalb von nur wenigen Wochen unverzichtbar gemacht. Wie ‚Sky‘ berichtet, ist es der klare Plan der Hessen, dass die Leihgabe von Stade Brest über die laufende Saison hinaus in der Bankenmetropole bleibt.

Viel tun muss der Bundesligist dafür nicht. In der Leihvereinbarung mit den Bretonen ist eine Kaufoption verankert, die sich bereits nach wenigen Einsätzen automatisch in eine Kaufpflicht umwandelt. Seit seinem Wechsel nach Frankfurt stand der Abwehrspieler in jedem Spiel in der Startaufstellung.